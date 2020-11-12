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Светлана Тихановская о смерти Бондаренко: «Мы можем почтить его имя минутой молчания и цепями памяти завтра в 12 часов в каждом районе каждого города»

13.11.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Светлана Тихановская призвала почтить имя погибшего минчанина Романа Бондаренко цепями памяти.

«Нет ничего страшнее, чем смерть невинного человека. Нет ничего ужаснее, чем хоронить собственного ребенка. Нет ничего бесчеловечнее, чем террор против собственного народа. Мы не можем вернуть жизнь Романа Бондаренко, но мы можем почтить его имя минутой молчания и цепями памяти завтра в 12 часов в каждом районе каждого города. Давайте сделаем это ради человека, которого убили за то, что он хотел жить в свободной стране».

Напомним, вчера вечером на «площади Перемен» в Минске неизвестные начали срезать БЧБ-ленты, в результате чего между ними и местными жителями возник конфликт. 31-летний местный житель Роман Бондаренко после драки был помещен неизвестными в микроавтобус, далее, по неподтвержденным данным, его доставили в Центральное РУВД. Позже Бондаренко оказался в реанимации с тяжелыми травмами, ему провели операцию, однако шансы выжить оценивали как небольшие.

В 20:00 четверга стало известно, что Роман умер в больнице.

Добавим, что сегодня в интервью «Радыё Свабода» один из свидетелей конфликта рассказал, что узнал среди тех, кто принимал участие в конфликте, «приближенного к Лукашенко спортивного функционера». Имен издание не указывает.

 
Теги: Минск
 
 
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