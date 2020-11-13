Левченко, Удрис и Яковлев выразили соболезнования семье погибшего экс-спецназовца Бондаренко и обратились к белорусам

Источник материала: Tribuna.com

Известные белорусские спортсмены Елена Левченко, Артур Удрис и тренер Константин Яковлев выразили соболезнования семье погибшего экс-спецназовца Бондаренко и обратились к белорусам.

Елена Левченко в своем инстаграм написала:

«Роман Бондаренко скончался в реанимации. Он был избит в Центральном РУВД Минска. Сколько еще должно умереть от этого режима?», – написала Левченко.





Артур Удрис назвал Бондаренко жертвой режима и героем:

«Еще одна жертва режима. Герой пал. Не забудем. Не простим», – написал Удрис.





Константин Яковлев, был краток:

«#######! Земля пухом!» – написал Яковлев.



