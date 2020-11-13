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Левченко, Удрис и Яковлев выразили соболезнования семье погибшего экс-спецназовца Бондаренко и обратились к белорусам
13.11.2020 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известные белорусские спортсмены Елена Левченко, Артур Удрис и тренер Константин Яковлев выразили соболезнования семье погибшего экс-спецназовца Бондаренко и обратились к белорусам.
Елена Левченко в своем инстаграм написала:
«Роман Бондаренко скончался в реанимации. Он был избит в Центральном РУВД Минска. Сколько еще должно умереть от этого режима?», – написала Левченко.
Артур Удрис назвал Бондаренко жертвой режима и героем:
«Еще одна жертва режима. Герой пал. Не забудем. Не простим», – написал Удрис.
Константин Яковлев, был краток:
«#######! Земля пухом!» – написал Яковлев.
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Левченко, Удрис и Яковлев выразили соболезнования семье погибшего экс-спецназовца Бондаренко и обратились к белорусам
Известные белорусские спортсмены Елена Левченко, Артур Удрис и тренер Константин Яковлев выразили соболезнования семье погибшего экс-спецназовца Бондаренко и...
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