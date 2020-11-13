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17 ноября в НОК Беларуси состоится совещание с представителями федераций, включенных в программу летних и зимних Олимпийских игр
13.11.2020 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
17 ноября в здании штаб-квартиры НОК Беларуси состоится рабочее совещание с представителями национальных федераций по видам спорта, включенных в программу летних и зимних Олимпийских игр.
«В мероприятии примут участие заместитель премьер-министра Беларуси Петришенко И. В., первый вице-президент НОК Лукашенко В. А., министр спорта Ковальчук С. М., руководители республиканских центров олимпийской подготовки.
На совещании планируется обсудить вопросы подготовки к предстоящим Играм, а также психологический климат в национальных командах», – говорится в письме за подписью первого вице-президента НОК Лукашенко В. А.
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17 ноября в НОК Беларуси состоится совещание с представителями федераций, включенных в программу летних и зимних Олимпийских игр
17 ноября в здании штаб-квартиры НОК Беларуси состоится рабочее совещание с представителями национальных федераций по видам спорта, включенных в программу летних...
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