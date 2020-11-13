Штурм еврокубков, или Как белорусские клубы выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы 

Источник материала: 21.by

В какие годы футбольные команды Беларуси составляли наибольшую конкуренцию европейским грандам?

Сразу оговоримся: мы не учитывали выступления в советскую эпоху. Период исследования — с 1992 года (основание суверенного белорусского чемпионата) по сезон-2020/2021.

Кто шумел в Лиге чемпионов

Только одна отечественная команда пробивалась в групповой этап ЛЧ через сито квалификации. Речь о борисовском БАТЭ, который сделал это пять раз — в сезонах 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16. По данным legalbet.by, букмекерские конторы Беларуси чаще отдавали предпочтение соперникам БАТЭ, выставляя борисовчан андердогами групповых матчей.

Увы, скепсис оправдан. Ни в одном из розыгрышей «батоны» не вышли из группы и почти всегда занимали последнее четвёртое место. Высшее достижение — сезон-2012/13, в котором они одержали две победы в шести матчах, в том числе 3:1 над «Баварией». Команда финишировала третьей в своём квартете. Такое выступление отправило её в плей-офф менее престижного турнира — Лиги Европы.

Если же вспоминать квалификацию ЛЧ, то в разные годы в ней светились БАТЭ, «Динамо» Минск, «Славия» Мозырь, «Днепр», «Белшина», «Гомель», «Шахтёр», «Динамо» Брест.

Кто запомнился в Лиге Европы

До сезона-2004/05 во втором по силе клубном евротурнире была лишь сетка плей-офф, без группового этапа. Отличиться в ней пытались многие белорусские клубы, но все вылетали на ранних стадиях.

Появление квалификации, основного раунда (группы) и плей-офф всё изменило. Участников Лиги Европы стало больше, и белорусы начали прогрессировать. В квалификации-2009/10 БАТЭ впервые пробился в основной раунд. В следующем розыгрыше борисовчане улучшили достижение, заняв второе место в группе и выйдя в плей-офф, где по сумме двух матчей уступили французскому «ПСЖ».

Впоследствии БАТЭ ещё дважды оказывался в группе ЛЕ — в розыгрышах 2017/18 и 2018/19. Дважды желто-синие были и в плей-офф: в сезоне-2012/13 (после третьего места в группе Лиги чемпионов) и в 2018/19, когда оказались вторыми в лигоевропейском квартете L.

Повторить успехи борисовчан не удалось ни одному белорусскому клубу. Минское «Динамо» регулярно участвует в квалификации, но до групповой стадии добралось лишь дважды и в обоих случаях заняло последнее место.

Всего же с 1992 года на ранних стадиях Лиги Европы замечены следующие белорусские команды: «Динамо» Минск, БАТЭ, «Динамо-93» (расформировано), «Славия» Мозырь, «Белшина», «Гомель», «Шахтёр», «Неман», «Динамо» Брест, МТЗ-РИПО (расформирован), «Нафтан», «Торпедо-БелАЗ», «Днепр», «Минск».

Вывод

Лишь БАТЭ заявлял о себе на международной арене, но эти успехи были нерегулярными, к тому же дальше 1/16 финала Лиги Европы клуб не проходил.



