За перцовый баллончик в лицо милиционеру боец ММА из Бобруйска получил 2 года колонии

Источник материала: Tribuna.com

13 ноября суд огласил приговор в отношении 22-летнего бобруйчанина, бойца ММА Егора Храмени. Спортсмен признан виновным по статье 364 УК РБ в нападении на сотрудника милиции и осужден на 2 года колонии общего режима. Свою вину Егор признал частично: он отрицает, что ударил в ухо сержанта Дмитрия Сакуна, но факт применения перцового баллончика признает.

Во время прении сторон помощник прокурора Бобруйска Ирина Ходневич заявила, что вина подсудимого, по ее мнению, полностью доказана. Она считает, что Егор как спортсмен «должен был понимать, к чему может привести удар человека по голове».

— Нет искреннего раскаяния, полностью вину не признал, — заявила Ходневич — и запросила для парня 4 года колонии общего режима.

Адвокат Алина Баянова объясняла суду, что парень милиционера все же не бил: согласно результатам судмедэкспертизы покраснение уха могло быть не следствием удара, а результатом контакта кожи с перцовой смесью из баллончика.

Адвокат подчеркнула, что еще до начала судебного процесса Егор Храменя готов был обсудить с потерпевшим условия компенсации ущерба. Однако, по ее словам, Дмитрий Сакун на это не согласился, заявив, что вопросы компенсации будут решаться в судебном порядке.

В свою очередь обвиняемый сообщил, что не согласен с размером компенсации в 5000 рублей, но от возмещения морального и физического ущерба не отказывается.

Судья Антон Дудаль приговорил 22-летнего спортсмена к 2 годам лишения свободы и назначил компенсацию сержанту милиции в размере 1000 рублей. Имущество Егора Храмени — автомобиль и мобильный телефон — останутся под арестом до уплаты компенсации и судебных издержек.

Вечером 9 августа бобруйчанин Егор Храменя приехал в центр города, где договорился о встрече с друзьями. В акции протеста он, говорит, не участвовал, но признается: несколько раз вместе со всеми выкрикнул «Жыве Беларусь!» Неизвестные в форме и шлемах вытеснили горожан с площади Ленина, начались задержания. Егор оказался на улице Социалистической, где увидел, как двое людей в экипировке повалили на землю убегавших мужчин. Один из агрессивно настроенных участников инцидента, по словам Храмени, выставил вперед руку и попытался его задержать. В итоге молодой человек, действуя инстинктивно, распылил ему в лицо перцовый баллончик «Шок».

Потерпевшим оказался сержант милиции Дмитрий Сакун, который получил ожоги век и склер глаз.

На следующий день Егор Храменя оформил явку с повинной, подробно рассказав о произошедшем. Однако он отрицает, что бил сержанта Сакуна по голове. Потерпевший настаивал на своей версии, но при этом путался в показаниях.

Сам подсудимый, 10 лет занимающийся боевыми искусствами, отметил, что если бы ударил человека, то увечья были бы намного серьезнее, чем ушиб ушной раковины.