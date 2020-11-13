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СМИ оценили вероятность ухода Рамоса из "Реала"
13.11.2020 17:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос может покинуть команду будущим летом в качестве свободного агента, пишет Football Italia.
© REUTERS / DEAN MOUHTAROPOULOS
В скором времени, по информации источника, капитан "сливочных" должен провести переговоры с боссом клубам Флорентино Пересом. Рамос намерен высказать президенту "Реала" свое недовольство тем, как к нему обращаются.
"Реал" предложил Рамосу контракт на два года с сокращением зарплаты на 20%. Но 34-летний испанец не собирается идти на понижение оклада и планирует подписать соглашение на три года.
В сложившейся ситуации СМИ оценили вероятность ухода Рамоса из "Реала" в 80%.
За происходящим наблюдают гранды европейского футбола: "Ювентус", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" уже обратились к игроку с предложением. При этом Рамос вряд ли согласится на переход в "Интер Майами", так как хочет продолжить карьеру в Европе.
Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Италии и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
В текущем сезоне защитник провел 10 матчей и забил три гола.
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За ситуацией наблюдают несколько европейских топ-клубов, среди которых "Ювентус" и ПСЖ, - они уже выступили с предложением контракта.
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