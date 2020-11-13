 Во время паузы на игры сборных в БАТЭ думают, как выиграть чемпионат

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Борисовский футбольный клуб в последнем матче перед перерывом на игры Лиги Наций встречался с солигорским «Шахтером» – прямым конкурентом в борьбе за золотые медали чемпионата Белоруссии. Игра была домашней для БАТЭ, да и набравшая ход борисовская команда рассчитывала на победу. Как передает портал BetON, почти каждый прогноз на футбол в день матча был написан в пользу БАТЭ. Никто не сомневался, что «Шахтер» даст бой, но и в другой результат, кроме победы хозяев, не верили.

Спорный пенальти?

БАТЭ усилиями Павла Нехайчика открыл счет в середине первого тайма, после чего стали играть осторожно в обороне. «Горняки» играли очень активно и нанесли двадцать пять ударов по воротам хозяев. До восемьдесят первой минуты в виртуальной таблице БАТЭ находился в четырех очках от конкурента и в одном шаге от шестнадцатого титул чемпионов страны. Однако в ворота хозяев назначили спорный пенальти, который «Шахтер» реализовал и спас ничью.

Это не помешало букмекерской конторе Париматч обновить коэффициенты на победу БАТЭ. В ближайших матчах борисовский клуб встретится с «Белшиной» и минским «Динамо», а календарь «Шахтера» – «Рух» и «Минск». Аналитики уверены, что БАТЭ не упустит преимущества и станет чемпионом. Котировки на эту команду можно посмотреть на сайте букмекера или установив приложение Париматч на Андроид и iOs.

После игры в прессе начались разговоры о спорном пенальти. Однако Представитель департамента судейства и инспектирования белорусской федерации футбола Владимир Кузьмин встал на сторону арбитра. По его словам, в том моменте защитник и нападающий бежали к мячу, но форвард был первым. Защитник БАТЭ зацепился ногой за землю и из-за этого упал на нападающего – в этом есть нарушение правил. Поэтому Кузьмин и считает, что пенальти нужно было ставить.

Изменения в клубе

В октябре тренерский штаб БАТЭ пополнился специалистом Артемом Радьковым. Четыре года назад он объявил о завершении игровой карьеры, продолжению которой помешала серьезная травма. В2017-м году Радьков присоединился к «Энергетику-БГУ», а в прошлом году попал в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси. Летом Артем покинул «Энергетик-БГУ». Отметим, что в 2010-м Радьков закончил Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «Тренер по футболу», а позже отучился на лицензию категории «А».

Также осенью БАТЭ вернул в дзержинский «Арсенал» трех футболистов. Этот клуб активировал опцию о выкупе трансферных прав на трех молодых футболистов БАТЭ. Таким образом, Антон Абрамович, Евгений Гулецкий и Дмитрий Матяш стали полноценными игроками «Арсенала». Текущий сезон они начинали на правах аренды.

Еще одна важная новость, связанная с БАТЭ – рекорд капитана команды Игоря Стасевича, в матче с «Витебском» (3:1) отдал результативную передачу. Таким образом, на его счету стало двести очков по системе «гол пас» в официальных играх за борисовский клуб. Это позволило Игорю забраться на вторую строчку самых результативных игроков БАТЭ за всю историю клуба. Стасевич идет на втором месте, впереди только Виталий Родионов с показателем в 233 очка.