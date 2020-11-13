Защитник «Вегаса» Райан Мерфи стал игроком минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

27-летний защитник Райан Мерфи стал игроком минского «Динамо».

Хоккеист ранее выступал в составах трех клубов НХЛ: «Каролина», «Миннесота» и «Нью-Джерси». Причем для «Каролины» Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года.

Всего в НХЛ Райан провел 176 матчей и набрал 43 (8+35) очка.

В сезоне 2019/2020 Мерфи выступал за нижнекамский «Нефтехимик». Тогда в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ он заработал 23 (8+15) результативных балла, а в 4 поединках плей-офф пополнить очковый багаж не сумел. В августе Райан подписал контракт с фарм-клубом «Вегас», хотя уже тогда мог оказаться в минском «Динамо».