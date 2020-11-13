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Главный тренер «Крумкачоў» Кузьминич: «Возмутили слова Левчука. В матче с его «Спутником» средняя зарплата моего стартового состава была 1100 рублей»
13.11.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер ФК «Крумкачы» Сергей Кузьминич в разговоре с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал
«Почитал интервью Вячеслава Левчука о том, что «Гомель» и «Крумкачы» по зарплатам выше всех в лиге. Мне это не понравилось и возмутило. Не понимаю, зачем так себя позиционировать. Это первое. Второе. Раз он начал говорить про деньги, про зарплату в 1200 рублей. В перенесенном матче со «Спутником» средняя зарплата моего стартового состава была 1100 рублей. Это высчитывается простым арифметическим действием», – сказал Кузьминич.
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Главный тренер «Крумкачоў» Кузьминич: «Возмутили слова Левчука. В матче с его «Спутником» средняя зарплата моего стартового состава была 1100 рублей»
Главный тренер ФК «Крумкачы» Сергей Кузьминич в разговоре с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал слова главного тренера «Спутника» Вячеслава Левчука о...
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