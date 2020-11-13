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Барабанщикова об отказе от алкоголя после поездки в святые места: «Когда я нюхаю алкоголь, то у меня мурашки по телу – мне настолько противно»

13.11.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова в новом выпуске на канале «жизнь-малина» рассказала о том, как 3,5 года назад после поездки в святые места в Индии отказалась от алкоголя.

– Как в жизни взрослого человека происходит момент, когда тусовки отпадают?

– Когда перестаешь пить алкоголь, например. Это был самый переломный момент. Даже не тогда, когда я отказалась от мяса и всех животных продуктов. А именно алкоголь. Потому что многим людям кажется, что когда ты не пьешь, то не можешь веселиться.  Хотя эта неправда. Ну вот как-то люди сами собой отпали. Ну и, наверное, со мной им не так интересно.

– Это обидно немножко?

– Нет. Я очень обрадовалась. Потому что когда у тебя дома происходят тусовки, то на следующее утро – это бедлам.  Нужно все убирать, мыть. Битые стекла.

– Как ты бросила алкоголь?

– Я полетела в Индию в святые места. Я вообще туда летела с другой целью. Мне один очень уважаемый человек… Я хотела бы, чтобы однажды он стал моим духовным учителем. Я к нему попала на личную встречу. И задала вопрос по поводу ребенка, потому что у меня долго очень не получалось. И он мне сказал, что нужно лететь в святые места Индии и молиться. Буквально через пару месяцев я туда полетела. Очень много молилась, очень много плакала, очень искренне просила. Потом под конец поездки я заболела. Это была очень необычная болезнь. Говорят, что когда ты болеешь в святых местах, то происходит очень сильное очищение. Наверное, так и произошло. Потому что я вернулась… Вот я сейчас вспоминаю и у меня волосы дыбом встают! Когда я нюхаю алкоголь, то у меня мурашки по телу – мне настолько противно.

– Сколько лет назад было?

– 3,5 года.

– Тебя удивило вообще, как люди перестают тебя воспринимать, когда ты меняешься.

– бОльший эффект и какой-то непонятной реакции произошел из-за алкоголя. Потому что в принципе мне кажется, что очень странно, что люди думают, что ты какой-то не такой, если ты не пьешь алкоголь. Это в моей голове не укладывается. Но я рада тому, что остались рядом хорошие люди, которым со мной интересно в любом состоянии. Даже когда я скучная и не пьяная и не могу поддержать пьяных разговоров (смеется).

 
 
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Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова в новом выпуске на канале «жизнь-малина» рассказала о том, как 3,5 года назад после поездки в святые места в...
 
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