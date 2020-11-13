Член совета ИИХФ от Польши: «Организация придерживается позиции, что спорт – вне политики. Но, конечно, мы не останемся полностью в стороне и не будем просто смотреть на то, что происходит»

Источник материала: Tribuna.com

Марта Завадска, член совета ИИХФ от Польши, комиссар Польской хоккейной лиги, рассказала о собрании по поводу возможного ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну.

«На следующей неделе Совет ИИХФ соберется, чтобы изучить ситуацию с COVID-19, а также с чемпионатом мира в Беларуси и Латвии.

Как ранее было объявлено, мы создали экспертную группу, которая готовит отчет по ситуации в Беларуси и возможным последствиям нынешней нестабильности.

ИИХФ придерживается позиции, что спорт не следует смешивать с политикой. Но, конечно, мы не останемся полностью в стороне и не будем просто смотреть на то, что происходит. Наша цель – создать [на время чемпионата] безопасную и подходящую для соревнований среду, но нам также необходимо учитывать возможные последствия всей ситуации в целом», – сказала Завадска.

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Напомним, 10 ноября на платформе «Голос» завершился опрос на тему: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.

В голосовании, продлившимся менее недели, приняли участие 420 075 человек, из них 90,85% выступили за отмену мероприятия, 3,41% предложили не отменять турнир, еще 5,74% респондентов затруднились с ответом.