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Член совета ИИХФ от Польши: «Организация придерживается позиции, что спорт – вне политики. Но, конечно, мы не останемся полностью в стороне и не будем просто смотреть на то, что происходит»
13.11.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Марта Завадска, член совета ИИХФ от Польши, комиссар Польской хоккейной лиги, рассказала о собрании по поводу возможного ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну.
«На следующей неделе Совет ИИХФ соберется, чтобы изучить ситуацию с COVID-19, а также с чемпионатом мира в Беларуси и Латвии.
Как ранее было объявлено, мы создали экспертную группу, которая готовит отчет по ситуации в Беларуси и возможным последствиям нынешней нестабильности.
ИИХФ придерживается позиции, что спорт не следует смешивать с политикой. Но, конечно, мы не останемся полностью в стороне и не будем просто смотреть на то, что происходит. Наша цель – создать [на время чемпионата] безопасную и подходящую для соревнований среду, но нам также необходимо учитывать возможные последствия всей ситуации в целом», – сказала Завадска.
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Напомним, 10 ноября
В голосовании, продлившимся менее недели, приняли участие 420 075 человек, из них 90,85% выступили за отмену мероприятия, 3,41% предложили не отменять турнир, еще 5,74% респондентов затруднились с ответом.
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Член совета ИИХФ от Польши: «Организация придерживается позиции, что спорт – вне политики. Но, конечно, мы не останемся полностью в стороне и не будем просто смотреть на то, что происходит»
Марта Завадска, член совета ИИХФ от Польши, комиссар Польской хоккейной лиги, рассказала о собрании по поводу возможного ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну.
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