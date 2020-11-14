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Королек выиграл серебро ЧЕ по велоспорту на треке
14.11.2020 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорус Евгений Королек выиграл серебро чемпионата Европы по велоспорту на треке.
По итогам омниума 24-летний спортсмен, набрав 116 очков, показал второй результат.
Победителю британцу Мэтью Уоллсу белорус уступил 12 очков. Бронзу выиграл португалец Юрий Лейтао — 115 баллов.
Это вторая медаль для белорусской сборной на турнире в Пловдиве (Болгария). Ранее серебро в скрэтче выиграла Анна Терех.
Чемпионат Европы продлится до 15 ноября.
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Белорус Евгений Королек выиграл серебро чемпионата Европы по велоспорту на треке.
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