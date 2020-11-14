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Лига наций. Португалия против Франции, Германия примет Украину, Испания в гостях у Швейцарии
14.11.2020 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В рамках группового этапа
Лига наций
Групповой этап
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В рамках группового этапа Лиги наций Испания сыграет со Швейцарией на выезде, Германия примет Украину, Португалия – Францию, а Швеция – Хорватию.
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