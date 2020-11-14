ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига наций. Португалия против Франции, Германия примет Украину, Испания в гостях у Швейцарии

14.11.2020 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В рамках группового этапа Лиги наций Испания сыграет со Швейцарией на выезде, Германия примет Украину, ПортугалияФранцию, а ШвецияХорватию

Лига наций

Групповой этап

Сан-Марино – Гибралтар
Дата проведения
14 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
превью матча онлайн статистика

 

Мальта – Андорра
Дата проведения
14 ноября, 17.00, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Латвия – Фарерские о-ва
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Даугава»
превью матча онлайн статистика

 

Кипр – Люксембург
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Азербайджан – Черногория
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Stadion SRC Zapresic»
превью матча онлайн статистика

 

Швейцария – Испания
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Германия – Украина
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Португалия – Франция
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Швеция – Хорватия
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках группового этапа Лиги наций Испания сыграет со Швейцарией на выезде, Германия примет Украину, Португалия – Францию, а Швеция – Хорватию.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Усэйн Болт: Роналду сейчас быстрее меня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика