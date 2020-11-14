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Чемпионат Литвы. «Жальгирис» Баги и «Судува» разыграют чемпионство

14.11.2020 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоится заключительный матч чемпионата Литвы. «Жальгирис» Алексея Баги дома сыграет с «Судувой».

Команда Алексея Баги на 1 очко отстает от «Судувы».

Чемпионат Литвы

20-й тур

Жальгирис Вильнюс – Судува
Дата проведения
14 ноября, 16.00, «стадион ЛФФ»
Онлайн матча

Таблица чемпионата Литвы

 
 
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Сегодня состоится заключительный матч чемпионата Литвы.
 
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