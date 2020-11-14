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Чемпионат Литвы. «Жальгирис» Баги и «Судува» разыграют чемпионство
14.11.2020 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоится заключительный матч чемпионата Литвы. «Жальгирис» Алексея Баги дома сыграет с «Судувой».
Команда Алексея Баги на 1 очко отстает от «Судувы».
Чемпионат Литвы
20-й тур
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Сегодня состоится заключительный матч чемпионата Литвы.
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