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Серебряная медалистка ОИ Глазкова: «В Беларуси небезопасно надеть красно-белую одежду. Небезопасны такого же цвета сладости. Раньше это был бы анекдот»
14.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года, чемпионка мира-1998 по художественной гимнастике Анна Глазкова поделилась мнением о происходящем в стране, передает
«Все это страшно и неприятно. Когда увидела, что происходило в моей родной стране в августе, ни спать, ни есть, ни жить спокойно не могла.
Каждый день приносит нехорошие вести, из последних — задержание Ольги Хижинковой. Мне кажется, у нее и врагов-то нет. Просто из-за того, что Оля никому не делает зло. Исключительно добро — детям, старикам, инвалидам... А еще ее душа болит за каждого брошенного котенка и сломавшего лапу пса. Она святой человек, с добрым сердцем и яркой позицией.
Подумать только, сегодня небезопасно надевать красно-белую одежду или есть такого же цвета продукты, сладости... Раньше это восприняли бы как анекдот или что-то из области фантастики, но все происходит на самом деле! Это настолько возмутительно и непонятно, что описать нормальными словами невозможно! И я, конечно, осуждаю насилие в отношении мирных и безоружных граждан и очень надеюсь, что все виновные в противоправных действиях будут наказаны», – сказала Глазкова.
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Серебряная медалистка ОИ Глазкова: «В Беларуси небезопасно надеть красно-белую одежду. Небезопасны такого же цвета сладости. Раньше это был бы анекдот»
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года, чемпионка мира-1998 по художественной гимнастике Анна Глазкова поделилась мнением о происходящем в стране, передает...
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