ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серебряная медалистка ОИ Глазкова: «В Беларуси небезопасно надеть красно-белую одежду. Небезопасны такого же цвета сладости. Раньше это был бы анекдот»

14.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года, чемпионка мира-1998 по художественной гимнастике Анна Глазкова поделилась мнением о происходящем в стране, передает «Прессбол».

«Все это страшно и неприятно. Когда увидела, что происходило в моей родной стране в августе, ни спать, ни есть, ни жить спокойно не могла.

Каждый день приносит нехорошие вести, из последних — задержание Ольги Хижинковой. Мне кажется, у нее и врагов-то нет. Просто из-за того, что Оля никому не делает зло. Исключительно добро — детям, старикам, инвалидам... А еще ее душа болит за каждого брошенного котенка и сломавшего лапу пса. Она святой человек, с добрым сердцем и яркой позицией.

Подумать только, сегодня небезопасно надевать красно-белую одежду или есть такого же цвета продукты, сладости... Раньше это восприняли бы как анекдот или что-то из области фантастики, но все происходит на самом деле! Это настолько возмутительно и непонятно, что описать нормальными словами невозможно! И я, конечно, осуждаю насилие в отношении мирных и безоружных граждан и очень надеюсь, что все виновные в противоправных действиях будут наказаны», – сказала Глазкова.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года, чемпионка мира-1998 по художественной гимнастике Анна Глазкова поделилась мнением о происходящем в стране, передает...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» готов купить Мбаппе за 180 млн евро в 2021-м, если форвард не продлит контракт с «ПСЖ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика