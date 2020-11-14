Серебряная медалистка ОИ Глазкова: «В Беларуси небезопасно надеть красно-белую одежду. Небезопасны такого же цвета сладости. Раньше это был бы анекдот»

Источник материала: Tribuna.com

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года, чемпионка мира-1998 по художественной гимнастике Анна Глазкова поделилась мнением о происходящем в стране, передает «Прессбол».

«Все это страшно и неприятно. Когда увидела, что происходило в моей родной стране в августе, ни спать, ни есть, ни жить спокойно не могла.

Каждый день приносит нехорошие вести, из последних — задержание Ольги Хижинковой. Мне кажется, у нее и врагов-то нет. Просто из-за того, что Оля никому не делает зло. Исключительно добро — детям, старикам, инвалидам... А еще ее душа болит за каждого брошенного котенка и сломавшего лапу пса. Она святой человек, с добрым сердцем и яркой позицией.

Подумать только, сегодня небезопасно надевать красно-белую одежду или есть такого же цвета продукты, сладости... Раньше это восприняли бы как анекдот или что-то из области фантастики, но все происходит на самом деле! Это настолько возмутительно и непонятно, что описать нормальными словами невозможно! И я, конечно, осуждаю насилие в отношении мирных и безоружных граждан и очень надеюсь, что все виновные в противоправных действиях будут наказаны», – сказала Глазкова.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!