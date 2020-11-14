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«Реал» готов купить Мбаппе за 180 млн евро в 2021-м, если форвард не продлит контракт с «ПСЖ»
14.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«ПСЖ» работает над продлением контракта с форвардом
Соглашение 21-летнего француза рассчитано до лета 2022 года. «Реал» убежден, что сможет заполучить игрока, если парижане не согласуют новый договор к следующему лету.
Мадридцы рассчитывают, что в таком случае сделка обойдется примерно в 180 миллионов евро.
По информации As, Мбаппе уже три раза отказывался продлить контракт с
Такой шаг стал бы проблемой для «Реала», потому что, очевидно, отступные будут выше тех 180 млн, которые готовы отдать за Мбаппе «сливочные».
Скорее всего, сумма будет ближе к 222 млн, за которые Неймар был выкуплен парижанами у «Барселоны».
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«ПСЖ» работает над продлением контракта с форвардом Килианом Мбаппе, а «Реал» внимательно следит за ситуацией.
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