ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Реал» готов купить Мбаппе за 180 млн евро в 2021-м, если форвард не продлит контракт с «ПСЖ»

14.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«ПСЖ» работает над продлением контракта с форвардом Килианом Мбаппе, а «Реал» внимательно следит за ситуацией.

Соглашение 21-летнего француза рассчитано до лета 2022 года. «Реал» убежден, что сможет заполучить игрока, если парижане не согласуют новый договор к следующему лету.

Мадридцы рассчитывают, что в таком случае сделка обойдется примерно в 180 миллионов евро.

По информации As, Мбаппе уже три раза отказывался продлить контракт с «ПСЖ». Футболист может заключить новую сделку, если в ней будет прописана сумма отступных.

Такой шаг стал бы проблемой для «Реала», потому что, очевидно, отступные будут выше тех 180 млн, которые готовы отдать за Мбаппе «сливочные».

Скорее всего, сумма будет ближе к 222 млн, за которые Неймар был выкуплен парижанами у «Барселоны».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«ПСЖ» работает над продлением контракта с форвардом Килианом Мбаппе, а «Реал» внимательно следит за ситуацией.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Литвы. «Жальгирис» Баги и «Судува» разыграют чемпионство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика