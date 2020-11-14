Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Канадский форвард хоккейного клуба "Динамо-Минск" Райан Спунер не сможет сыграть в выездном матче против казахстанского "Барыса" из-за проблем с визой, сообщили в пресс-службе "зубров".

Завтра, 15 ноябяря, в Нур-Султане минчане проведут заключительный матч выездной серии регулярного чемпионата КХЛ.

"Райан Спунер из-за визовых проблем был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с "Амуром", - проинформировали в клубе.

Вместе с тем, в "Динамо" заверили, что в ближайших домашних поединках канадец вернется в состав "бело-синих".

Спунер в текущем сезоне набрал 19 очков (2 гола и 17 результативных передач) в 16 матчах КХЛ.