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У форварда "Динамо-Минск" проблемы с визой – он не сыграет против "Барыса"

14.11.2020 14:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Канадский форвард хоккейного клуба "Динамо-Минск" Райан Спунер не сможет сыграть в выездном матче против казахстанского "Барыса" из-за проблем с визой, сообщили в пресс-службе "зубров".

© Photo : ХК "Нефтехимик"
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Завтра, 15 ноябяря, в Нур-Султане минчане проведут заключительный матч выездной серии регулярного чемпионата КХЛ.

"Райан Спунер из-за визовых проблем был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с "Амуром", - проинформировали в клубе.

Вместе с тем, в "Динамо" заверили, что в ближайших домашних поединках канадец вернется в состав "бело-синих".

Спунер в текущем сезоне набрал 19 очков (2 гола и 17 результативных передач) в 16 матчах КХЛ. 

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за визовых проблем канадец Спунер вернулся в Минск сразу после матча с "Амуром", но в домашних матчах он сыграет.
 
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