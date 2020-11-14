Вторая лига. «Молодечно» – «Шахтер» Петриков. Футболисты после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на месте

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня проходят 5-го тура финального этапа чемпионата Беларуси среди команд второй лиги.

В матче «Молодечно» – «Шахтер» Петриков футболисты после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на протяжении 30 секунд, передает «БФ».

12 ноября в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу после полуночи 12 ноября с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами. К утру врачи сказали родственникам, что состояние Бондаренко очень тяжелое, и шанс выжить один из тысячи. Вечером он умер.





Фото: «БФ»