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Вторая лига. «Молодечно» – «Шахтер» Петриков. Футболисты после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на месте

14.11.2020 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня проходят 5-го тура финального этапа чемпионата Беларуси среди команд второй лиги.

В матче «Молодечно» – «Шахтер» Петриков футболисты после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на протяжении 30 секунд, передает «БФ».

12 ноября в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу после полуночи 12 ноября с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами. К утру врачи сказали родственникам, что состояние Бондаренко очень тяжелое, и шанс выжить один из тысячи. Вечером он умер.

Вторая лига. «Молодечно» – «Шахтер» Петриков. Футболисты после стартового свистка заложили руки за спину и стояли на месте

Фото: «БФ»

 
 
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Сегодня проходят 5-го тура финального этапа чемпионата Беларуси среди команд второй лиги.
 
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