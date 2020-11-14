Источник материала: Sputnik Беларусь

Тем не менее, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, магия "пятницы, 13-е" имела место быть.

Та же концовка баталии вышла по-настоящему душераздирающей, чего не скрывал Михаил Грабовский, который в ходе этой гостевой серии матчей (в воскресенье "Динамо" должно сыграть в Нур-Султане" с "Барысом") выполняет обязанности главного тренера, вместо оставшегося в Минске на карантине Крэйга Вудкрофта.

Надо попадать!

Давая экспресс-комментарий телеканалу КХЛ, Грабовский вначале вовсе не мог говорить, ибо от пережитого волнения у него перехватывало дыхание, а затем честно признался: самое запомнившееся в перипетиях хабаровской интриги – именно финальная кода поединка, несколько заключительных минут матча.

Действительно это было "что-то с чем-то"! Начало страстям, пожалуй, положил момент форварда хозяев Гинека Зогорны, который, находясь перед пустым углом ворот Фурха, не переправил шайбу в сетку. Нижайший поклон нападающему "Динамо" Спунеру, что столь ловко приложил чеха по рукам. Тот промазал, а сам Райан избежал отправки в "бокс для плохих парней".

Однако затем наставник "Амура" Сергей Светлов заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, после чего вовсе начались "американские горки"! Трижды минчане – дважды Принс и еще раз Шарангович, выкатывались на пустые ворота, но так и не сумели произвести "контрольный выстрел" - забросить третью шайбу, принимая вычурные и неэффективные атакующие решения.

А между этими моментами уже "тигры" наседали на Фурха, чье мастерство вкупе с удачливостью и сохранило "зубрам" викторию в основное время баталии. Но всякий раз, не только Грабовского, но и всех искренних болельщиков "Динамо", в чем нет ни малейших сомнений, настигал процесс, называемый по-народному "в зобу дыханье сперло".

В общем, ребята-"динамовцы", вывод таков: надо попадать в пустые ворота! А то можно было все утратить, оказавшись в немилости у фортуны, которой номера транжирства часто приходятся не по вкусу, и она меняет милость на гнев. Дескать, разбосячились – получите по загривку!

Это, к слову, касается, не только Шаранговича и Принса, но и, например, Протаса, что схлопотал совершенно глупое удаление в чужой зоне за пять минут до сирены. Было понятно желание Алексея оставить шайбу в атаке, но, как писал болельщик, богослов и философ Уильям Оккам: "Абстрактные сущности невозможны без конкретных вещей".

А в чисто конкретном исполнении Протас, выставив ногу наперерез сопернику, потерпел неудачу, что так же могло привести к голевой неприятности. Благо Фурх и в эти две минуты нервного меньшинства "подтащил" "зубров" несколькими отличными спасениями. Так, что наш чех сыграл в Хабаровске на оценку "отлично", заявив о себе, как о солиднейшем мастере вратарского искусства, чья "идентичность наглядно проявляется в столкновении с другими идентичностями".

И похвала, и критика

Кстати, несмотря на викторию и весьма достойный скоростной хоккей, показанный на непривычной площадке в соперничестве с хорошим, мотивированным оппонентом, все остальные "зубры", заслуживают не только похвал, но и критики. Ибо уже отлично понятно - все способны играть значительно лучше.

И ведь не зря по воле Грабовского "динамовцы" заканчивали матч в три перекроенных по сравнению со стартовой версией звена. Мне трудно судить, почему на лед в третьем периоде перестал выходить Лодня (больших грехов за Иваном не увидел), но, например, с опалой Усова все ясно.

Еще во втором периоде он решил продемонстрировать мастерство обводки при выходе из зоны Фурха, на чем и спалился, потеряв шайбу. "Динамо" чудом отскочило, но такой фортель в мужском профессиональном хоккее просто так не прощается. Поэтому, не удивлюсь, если в воскресном Нур-Султане реализуется на практике следующая запись в журналистском блокноте: "Пора реабилитировать Дроздова!"

Но есть еще более любопытные ситуации. Например, игра защитника Соловьева. В Хабаровске Илья провел на льду более 20 минут (!), что второй показатель среди хоккеистов его амплуа и говорит о доверие Грабовского, а, значит, и Вудкрофта. Но, сколько небрежностей допустил молодой игрок при обращении с шайбой! Особенно в первом периоде. Надо быть концентрированным, и стремиться к стабильности, которая и есть мера подлинного мастерства. Так, что и хвалим, и корим.

Отдельный разговор о Принсе, который, как хочется верить, провел важнейший, ибо позитивно-переломный матч в Хабаровске. Получив свою порцию нагоняев за два загубленных момента перед пустыми воротами "Амура", теперь отметим Шэйна в плюс. Он не только принес победу "зубрам", ловко пропихнув шайбу в сетку на 50-й минуте. Принс на льду "Платинум-Арены" совершил долгожданный прорыв – прервал снайперское молчание после COVID-19, что уже напоминало сглаз.

Ведь в Новосибирске, где вудкрофтцы открыли выездную серию разгромом "Сибири" 6:0, Принс дважды триумфально вскидывал руки вверх и опускался на одно колено, полагая, что именно он переправил шайбу в ворота "снеговиков" после бросков Менелла и Соловьева. Однако судьи в обеих ситуациях касаний форварда не заметили, записав голы на счет динамовских защитников. Учитывая, сколько моментов Шэйн загубил в матчах состоявшихся еще до перерыва, возникали опасения, как бы не случилось психологического слома.

Но канадец, прикладывающий руку к сердцу во время исполнения белорусского гимна, сдюжил. Причем, обратите внимание на уникальный пример: именно Принс, а не Менелл или какой-нибудь другой защитник, сыграл в Хабаровске больше всех – аж 25 минут и 19 секунд, однако! Для форварда очень много.

И вот, что сказал Грабовский: "Все видят, как сильно Шэйн хочет забить. Он делает все для этого. Порой, даже больше, чем может, как мне кажется. Но на этот раз он на самом деле отличился. Пожелаем Шэйну, забрасывать больше таких "чистых" шайб, которые все видят!"

Присоединяюсь, по-настоящему симпатизируя Принсу. Он явно понимает следующую прописную истину: "быть, как все" - это капитуляция, самое обидное оскорбление. Своеобразие и оригинальность – манят Шэйна, который успел в ноябре еще стать молодым папой. Теперь главное попадать в пустые ворота.

И не только в пустые, как это делает Козун, что так же после COVID-19 имел "мистические проблемы". Но в Хабаровске Брэндон отличился уже в третьем кряду матчей.

Между тем, пока "зубры" гастролируют на Востоке КХЛ, в Минске их заокеанскому полку прибыло. Отправляя динамовцев на паузу в регулярном чемпионате, я написал в своей хоккейной колонке: "Еще одна важнейшая, на мой взгляд, задача штаба Вудкрофта – вновь оживить деятельность "зубров" на трансферном рынке. Даже при здоровом Альмквисте динамовцам не помешал бы квалифицированный защитник-домосед, а уж после травмы шведа – тем более".

И вот, пожалуйста – Райан Мерфи! Защитник с опытом игры в НХЛ и КХЛ. Подвижный, с правым хватом клюшки. Другое дело, что назвать его домоседом, язык не повернется. Но это лишь подчеркивает, какой хоккей "ставится" в Минске Вудкрофтом: только в атаке обретем счастье свое!