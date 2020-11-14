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Сокамерник Ганина и Кравченко: «Ваню ударил охранник в Жодино в процессе оформления. Андрей даже говорил, что не понял, как Ваня сдержался, чтобы не ответить»
14.11.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сокамерник многоборца Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина рассказал об условиях, в которых спортсмены отбывают свой срок в жодинской тюрьме. Спортсменов задержали в воскресенье во время акции протеста. Во вторник Кравченко и Ганину вынесли приговор – по 10 суток ареста.
– В каком состоянии пребывали Кравченко и Ганин?
– Было заметно, что у них сильная физическая усталость. Парни были с красными лицами, мокрые от пота. И реально очень уставшие.
– Не побитые?
– Насколько знаю, Ваню все-таки ударил охранник в Жодино в процессе оформления. Андрей даже говорил, что не понял, как Ваня сдержался, чтобы не ответить. Хотя он же умеет свои эмоции сдерживать :) А так, если бы было возможно, то Ваня всех бы разбросал, как рассказывал Андрей. Возможно, били по плечам, в живот, потому что никаких ссадин на Ганине видно не было, лицо точно не побитое.
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Сокамерник Ганина и Кравченко: «Ваню ударил охранник в Жодино в процессе оформления. Андрей даже говорил, что не понял, как Ваня сдержался, чтобы не ответить»
Сокамерник многоборца Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганина рассказал об условиях, в которых спортсмены отбывают свой срок в жодинской тюрьме. Спортсменов...
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