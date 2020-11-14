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Вратарь «Немана» Курганский вызван в сборную Беларуси

14.11.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Немана» Сергей Курганский получил вызов в национальную сборную Беларуси на игры Лиги наций с Литвой (15 ноября в Минске) и Албанией (18 ноября в Тиране).

В этом сезоне 34-летний голкипер провел 10 матчей в высшей лиге, в которых пропустил 9 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
Теги: Минск
 
 
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Вратарь «Немана» Сергей Курганский получил вызов в национальную сборную Беларуси на игры Лиги наций с Литвой (15 ноября в Минске) и Албанией (18 ноября в Тиране).
 
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