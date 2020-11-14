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Вратарь «Немана» Курганский вызван в сборную Беларуси
14.11.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Немана» Сергей Курганский получил вызов в национальную сборную Беларуси на игры Лиги наций с Литвой (15 ноября в Минске) и Албанией (18 ноября в Тиране).
В этом сезоне 34-летний голкипер провел 10 матчей в высшей лиге, в которых пропустил 9 мячей и 5 раз отыграл на ноль.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Вратарь «Немана» Сергей Курганский получил вызов в национальную сборную Беларуси на игры Лиги наций с Литвой (15 ноября в Минске) и Албанией (18 ноября в Тиране).
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