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«МЮ» не планирует возвращать Роналду
14.11.2020 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
«МЮ» не планирует приобретать 35-летнего португальца, утверждает Manchester Evening News.
Источники в «Манчестер Юнайтед» дали понять, что никакая сделка не обсуждается между сторонами в данный момент.
Ранее
Криштиану выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. За этот период он трижды выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и по разу –
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
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