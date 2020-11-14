«МЮ» не планирует возвращать Роналду

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

«МЮ» не планирует приобретать 35-летнего португальца, утверждает Manchester Evening News.

Источники в «Манчестер Юнайтед» дали понять, что никакая сделка не обсуждается между сторонами в данный момент.

Ранее сообщалось , что клуб из Манчестера заинтересован в возвращении форварда. Позже стало известно , что Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до конца контракта, ему с семьей комфортно в Италии.

Криштиану выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. За этот период он трижды выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и по разу – Кубок Англии , Суперкубок страны, Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов.

Акции «Ювентуса» подорожали за пять лет в четыре раза. Роналду – это только одна из причин