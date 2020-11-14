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Форвард «Городеи» Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста
14.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
19-летний нападающий «Городеи» Ростислав Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста.
Футболист был осужден за участие в мирном марше протеста 1 ноября.
Ему было предъявлено обвинение по статье 23.34 КоАП. Виновным он себя не признал.
Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.
В интервью Tribuna.com Ростислав рассказывал о своем первом аресте:
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19-летний нападающий «Городеи» Ростислав Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста.
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