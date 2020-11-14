Форвард «Городеи» Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста

Источник материала: Tribuna.com

19-летний нападающий «Городеи» Ростислав Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста.

Футболист был осужден за участие в мирном марше протеста 1 ноября.

Ему было предъявлено обвинение по статье 23.34 КоАП. Виновным он себя не признал.

Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.

В интервью Tribuna.com Ростислав рассказывал о своем первом аресте:

«На моих глазах парню оторвало гранатой ногу». Игрок «Городеи» провел 8 суток за решеткой – клуб будто не заметил этого