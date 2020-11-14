ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форвард «Городеи» Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста

14.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

19-летний нападающий «Городеи» Ростислав Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста.

Футболист был осужден за участие в мирном марше протеста 1 ноября.

Ему было предъявлено обвинение по статье 23.34 КоАП. Виновным он себя не признал.

Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.

В интервью Tribuna.com Ростислав рассказывал о своем первом аресте:

«На моих глазах парню оторвало гранатой ногу». Игрок «Городеи» провел 8 суток за решеткой – клуб будто не заметил этого

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-летний нападающий «Городеи» Ростислав Шавель вышел на свободу после 13 суток ареста.
 
Новости дня
Новости спорта
 
На чемпионате Беларуси по марафону некоторые участники вышли на забег с портретом Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика