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На чемпионате Беларуси по марафону некоторые участники вышли на забег с портретом Бондаренко
14.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Минске прошел чемпионат Беларуси по марафону и ультрамарафону. Старт и финиш состоялся около Дворца спорта.
Отметим, что некоторые участники соревнований бегали с прикрепленной на экипировке фотографией Романа Бондаренко, который был умер в больнице после драки с неизвестными в своем дворе.
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Сегодня в Минске прошел чемпионат Беларуси по марафону и ультрамарафону.
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