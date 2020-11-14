На чемпионате Беларуси по марафону некоторые участники вышли на забег с портретом Бондаренко

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Минске прошел чемпионат Беларуси по марафону и ультрамарафону. Старт и финиш состоялся около Дворца спорта.

Отметим, что некоторые участники соревнований бегали с прикрепленной на экипировке фотографией Романа Бондаренко, который был умер в больнице после драки с неизвестными в своем дворе.

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