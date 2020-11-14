ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Мархель: «Любую критику, если она конструктивна, если есть рациональное зерно, тренерский штаб сборной принимает»

14.11.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, как воспринимает критику в свой адрес, пишет «Прессбол».

– В каком расположении духа находится Игорь Стасевич? Насколько он находит мотивацию выступать за сборную, памятуя про вмененную ему двухматчевую дисквалификацию в играх за БАТЭ?

– Полагаю, Игорь – профессионал. Он не раз это доказывал. В конце концов, Стасевич – капитан команды. Поэтому, естественно, на него надеемся. Уверен, проблем с этим не будет.

– После поражения от румын вы отметили, будто действия подопечных внушили оптимизм. Не считаете ли спустя пару дней, что, напротив, игра команды заслуживала критики, хотя бы раз возможно, даже публичной встряски, чтобы, наконец, устранить эту проблему первых таймов?

– Такая проблема действительно существует, и мы о ней знаем. Любую критику, если она конструктивна, если присутствует рациональное зерно, тренерский штаб принимает. Поэтому ко всему прислушиваемся и стараемся исправлять эти моменты. Правда, пока не очень получается. Что ж, надеемся. Сделаем на этом акцент и в предстоящей игре. И на установках, и непосредственно перед выходом на поле обязательно обратим отдельное внимание. Действительно, хотелось бы избавиться от озвученного вами негативного явления, – сказал Мархель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, как воспринимает критику в свой адрес, пишет «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Раубичи не примут ЧМ-2025. IBU выбрал для проведения турнира швейцарский Ленцерхайде 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика