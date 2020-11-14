Михаил Мархель: «Любую критику, если она конструктивна, если есть рациональное зерно, тренерский штаб сборной принимает»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, как воспринимает критику в свой адрес, пишет «Прессбол» .

– В каком расположении духа находится Игорь Стасевич? Насколько он находит мотивацию выступать за сборную, памятуя про вмененную ему двухматчевую дисквалификацию в играх за БАТЭ?

– Полагаю, Игорь – профессионал. Он не раз это доказывал. В конце концов, Стасевич – капитан команды. Поэтому, естественно, на него надеемся. Уверен, проблем с этим не будет.

– После поражения от румын вы отметили, будто действия подопечных внушили оптимизм. Не считаете ли спустя пару дней, что, напротив, игра команды заслуживала критики, хотя бы раз возможно, даже публичной встряски, чтобы, наконец, устранить эту проблему первых таймов?

– Такая проблема действительно существует, и мы о ней знаем. Любую критику, если она конструктивна, если присутствует рациональное зерно, тренерский штаб принимает. Поэтому ко всему прислушиваемся и стараемся исправлять эти моменты. Правда, пока не очень получается. Что ж, надеемся. Сделаем на этом акцент и в предстоящей игре. И на установках, и непосредственно перед выходом на поле обязательно обратим отдельное внимание. Действительно, хотелось бы избавиться от озвученного вами негативного явления, – сказал Мархель.