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Раубичи не примут ЧМ-2025. IBU выбрал для проведения турнира швейцарский Ленцерхайде
14.11.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЧМ-2025 по биатлону пройдет в швейцарском Ленцерхайде. Такое решение было принято на онлайн-конгрессе IBU.
Единственным конкурентом Швейцарии были белорусские «Раубичи». Чиновники IBU решили доверить проведение турнира Ленцерхайде.
В 2024 году чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место.
РЦОП «Раубичи» принимал чемпионаты мира в 1974, 1982 и 1990 годах. В феврале 2022-го здесь должен пройти этап Кубка мира.
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ЧМ-2025 по биатлону пройдет в швейцарском Ленцерхайде.
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