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Раубичи не примут ЧМ-2025. IBU выбрал для проведения турнира швейцарский Ленцерхайде 

14.11.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЧМ-2025 по биатлону пройдет в швейцарском Ленцерхайде. Такое решение было принято на онлайн-конгрессе IBU.

Единственным конкурентом Швейцарии были белорусские «Раубичи». Чиновники IBU решили доверить проведение турнира Ленцерхайде.

В 2024 году чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место.

РЦОП «Раубичи» принимал чемпионаты мира в 1974, 1982 и 1990 годах. В феврале 2022-го здесь должен пройти этап Кубка мира.

 
 
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