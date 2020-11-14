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Яхшибоевым интересуется «Астана» (Владислав Татур)

14.11.2020 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев попал в сферу интересов «Астаны». Об этом сообщил журналист Владислав Татур.

«Не факт, что Джасурбек Яхшибоев следующий сезон проведет в Беларуси: им активно интересуется «Астана», – написал Татур в своем телеграм-канале.

Добавим, что по информации казахстанского журналиста Айдына Кожахмета, «Астане» предложили его.

«Но в планы столичного клуба он не входит. Особенно из-за цены», – написал журналист.

 
 
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Нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев попал в сферу интересов «Астаны».
 
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