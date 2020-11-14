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Яхшибоевым интересуется «Астана» (Владислав Татур)
14.11.2020 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев попал в сферу интересов «Астаны». Об этом сообщил журналист Владислав Татур.
«Не факт, что Джасурбек Яхшибоев следующий сезон проведет в Беларуси: им активно интересуется «Астана», – написал Татур в своем
Добавим, что по
«Но в планы столичного клуба он не входит. Особенно из-за цены», – написал журналист.
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Нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев попал в сферу интересов «Астаны».
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