Инженер «Минск-Арены» Денис: «После Окрестина ощущал себя как навоз, размазанный по асфальту»

Источник материала: Tribuna.com

37-летний ведущий инженер «Минск-Арены» Денис был задержан 11 августа по пути на работу. Специалист в интервью «Радыё Свабода» рассказал о том, как попал в ЦИП на Окрестина.

«11 августа вечером выехал на работу. Нужно было успеть до начала ночной смены, к девяти часам вечера. Пришлось ехать на Пушкинскую и ждать троллейбуса до «Минск-Арены». Улица была как на ладони – бронетехника, ОМОН, солдаты. Я начал нервничать, но успокоился, когда увидел приближающийся троллейбус.

Я понял, что успеваю, что все хорошо. В это время проезжала машина, посигналила и пассажиры помахали прохожим. Я поднял руку с белой лентой им в ответ. Не успел опустить, как меня под руки – и в автозак. Я, конечно, видел поблизости ОМОН. Но я не мог подумать, что меня заберут за один жест.

[…]

У всех, например, было поцарапанное лицо. Было сложно лежать и смотреть на асфальт. Просто начинаете задыхаться, потому что зажат нос. Оборачиваешься – получаешь. Неправильно поставил ноги – получаешь.

Ходили водой поливали, чтобы мы ни в коем случае не согрелись. Честно говоря, сложилось впечатление, что они просто издеваются. Имитировали, как будто тебя облили мочой. Рубашки, майки, штаны – все было мокрым.

Подписав протокол, повели его искать вещи и проводить опись. Потом – в автозак. Куда повезут, никому не сказали.

Пока ехали, начали веселиться. «Детки, кто из вас любит футбол?» Было ясно, что ищут футбольных фанатов. Такой фанат был найден в отделении милиции. У него была татуировка с названием какой-то английской команды, кажется, «Ливерпуль». Но он ответил, что болеет только за эту команду, больше на матчи не ходит. Ему, к счастью, не досталось. Стало понятно, что он не имеет отношения к ультрас.

[…]

Отвели к судье. Говорят: «Рассказывай, как было». Я отвечаю: «Ехал на работу. Вот рабочий телефон – проверьте». Сказали, что позвонят сейчас. Меня отправили в коридор лицом к стене ждать.

Я простоял несколько часов. Потом позвали и сказали, что позвонили на работу. «Действительно, вы должны были приступить к работе в 21:00. Тогда у нас нет оснований для дальнейшего задержания «. Короче, вот штраф 30 базовых – и в добрый путь! Думаю – ну как? Поднял руку – 810 рублей? Никаких извинений за избиение. Ладно, черт с ними. Хоть отпускают. Сказали, что через 2 недели вещи вернут. А у меня там ключи от машины, квартиры, документы, банковские карты. То есть меня грязного, вонючего, без денег и документов выгнали. Я говорю им: «Вы понимаете, что превратили меня в бомжа? Мне некуда идти: ни ключей, ни телефона, ни денег ». В ответ – дубинка на плечо. Вот так проводили.

Сказать, что я был угнетен – ничего не сказать. Ощущал себя, как навоз, размазанный по асфальту. После освобождения следы от побоев не снимал. Хватало других проблем. На работе хотели уволить, но потом выяснилось, что таких задержанных сотрудников «Минск-Арены» еще несколько. И вопрос отложили. И вообще стыдно. Избитый мальчик 37-летний. Что я скажу? У других выбиты зубы, прострелены руки, сломаны ноги... А я? К тому же мне это кажется бессмысленным. Я больше не хочу с ними иметь отношения», – рассказал Денис.