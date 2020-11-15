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Хэмилтон повторил в Стамбуле рекорд Михаэля Шумахера
15.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно выиграл свой седьмой чемпионский титул в "Формуле-1", сравнявшись по количеству титулом с легендарным Михаэлем Шумахером, передает Sputnik.
Рекорд Шумахера был побит в воскресенье на трассе "Истанбул-парк" в Турции, где Хэмилтон финишировал первым и ни оставил даже математических шансов на титул своим ближайшим соперникам.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Вторым гонку закончил мексиканец Серхио Перес из Racing Point, повторив свой лучший результат в карьере. Третье место – у немца Себастьяна Феттеля из Ferrari.
В очковой зоне также финишировали: Шарль Леклер (Ferrari), Карлос Сайнс (McLaren), Макс Ферстаппен и Александер Элбон (оба – Red Bull Racing), Ландо Норрис (McLaren), Лэнс Стролл (Racing Point)и Даниэль Риккардо (Renault).
Россиянин Даниил Квят из AlphaTauri закончил турецкую гонку на 12-й позиции, его напарник Пьер Гасли финишировал 13-м.
Следующий гоночный уик-енд "Формулы-1" пройдет через две недели – на трассе в Сахире. Бахрейнский этап станет сдвоенным – трасса примет два этапа с перерывом в одну неделю.
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