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Хэмилтон повторил в Стамбуле рекорд Михаэля Шумахера

15.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно выиграл свой седьмой чемпионский титул в "Формуле-1", сравнявшись по количеству титулом с легендарным Михаэлем Шумахером, передает Sputnik.

Рекорд Шумахера был побит в воскресенье на трассе "Истанбул-парк" в Турции, где Хэмилтон финишировал первым и ни оставил даже математических шансов на титул своим ближайшим соперникам.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Вторым гонку закончил мексиканец Серхио Перес из Racing Point, повторив свой лучший результат в карьере. Третье место – у немца Себастьяна Феттеля из Ferrari.

В очковой зоне также финишировали: Шарль Леклер (Ferrari), Карлос Сайнс (McLaren), Макс Ферстаппен и Александер Элбон (оба – Red Bull Racing), Ландо Норрис (McLaren), Лэнс Стролл (Racing Point)и Даниэль Риккардо (Renault).

Россиянин Даниил Квят из AlphaTauri закончил турецкую гонку на 12-й позиции, его напарник Пьер Гасли финишировал 13-м.

Следующий гоночный уик-енд "Формулы-1" пройдет через две недели – на трассе в Сахире. Бахрейнский этап станет сдвоенным – трасса примет два этапа с перерывом в одну неделю.

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Теги: Минск
 
 
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