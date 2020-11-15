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Свободное объединение спортсменов Беларуси вышли на марш с новым плакатом «Нас не сломить»
15.11.2020 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
15 ноября в Беларуси проходят марши и акции протеста.
На марше в Минске Свободное объединение спортсменов Беларуси вышли на марш с новым плакатом «Нас не сломить».
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15 ноября в Беларуси проходят марши и акции протеста.
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