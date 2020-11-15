Михаил Грабовский: «Надо порадоваться за нашу команду, за наших ребят»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского прокомментировал победу над (4:1).

– Приятно завершить наше «турне» победой. Сложный выезд и непростые игры против хороших соперников. Сегодня же мы играли против мощной, быстрой, габаритной команды. Получилось в начале быстро переломить ход игры и взять ее под свою инициативу за счет хорошего движения, молодости, желания победить. «Барысу» все-таки нелегко играть при пустых трибунах. Отличная арена, где хорошая поддержка всегда, но сегодня ее нет и это не помогло. Мы же на выезде привыкли играть при пустых трибунах, поэтому нам было практически как дома.

- Команда много забивает и мало пропускает. С чем связываете такой результат?

– Думаю, что все вместе: и вратарь соскучился по игре, и защитники соскучились по хоккею. Отличная работа, подготовка, площадки маленькие где-то, стали накрывать всех. Молодые игроки готовы играть, побеждать. Надо порадоваться за нашу команду, за наших ребят, которые доказывают, что они растут, получают опыт, набираются игровых моментов. Довольны этим, что в обороне в этой поездке все сложилось отлично.

- Много было сегодня удалений, в том числе неоправданных. В чем причина на ваш взгляд?

– Не сказал бы, что сегодня было большое количество. Были удаления где-то эмоциональные. Ребята тоже старались заработать много штрафа для соперника. Думаю характер, желание победить повлияли, перехлестывание эмоций привели к такому. Но это не помешало нам поработать над меньшинством. Ребята молодцы, выдержали пять минут, что и стало ключевым моментом. Скажу, что это было даже полезно, – сказал Грабовский.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!