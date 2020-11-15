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Квалификация ЧЕ-2021 (U-21). Беларусь против Нидерландов
15.11.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси провела матч в рамках квалификации Евро-2021 (U-21) играет против Нидерландов.
Чемпионат Европы-2021 (U-21)
Квалификация
Группа 7
Положение команд: Нидерланды – 24 очка (8 матчей), Португалия – 21 (8), Норвегия – 10 (8), Беларусь – 8 (8), Кипр – 7 (8), Гибралтар – 0 (8).
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Сегодня сборная Беларуси провела матч в рамках квалификации Евро-2021 (U-21) играет против Нидерландов.
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