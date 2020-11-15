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Квалификация ЧЕ-2021 (U-21). Беларусь против Нидерландов

15.11.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Беларуси провела матч в рамках квалификации Евро-2021 (U-21) играет против Нидерландов.

Чемпионат Европы-2021 (U-21)

Квалификация

Группа 7

Нидерланды U-21 – Беларусь U-21 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
15 ноября, 16.30, «Mitsubishi Forklift-Stadion»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 30 Сирхейс, 2:0 – 31 Боадю, 3:0 – 47 Боадю.
Нидерланды U-21Пас, Тезе, Хогма, Дуки, Баккер, Дилросун, Матусива, Эккеленкамп, Рейс, Боадю, Сирхейс.
Беларусь U-21Павлюченко (Плотников, 6), Шевченко, Нечаев, Шкурдюк, Мякиш, Волков, Гречихо, Мирошников, Давыскиба, Прищепа (Соланович, 46), Богомольский.

Положение команд: Нидерланды – 24 очка (8 матчей), Португалия – 21 (8), Норвегия – 10 (8), Беларусь – 8 (8), Кипр – 7 (8), Гибралтар – 0 (8).

 
 
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Сегодня сборная Беларуси провела матч в рамках квалификации Евро-2021 (U-21) играет против Нидерландов.
 
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