Александр Лукашенко: «Они уже назначили виновных в смерти Бондаренко. Не называю фамилию, люди, которые ближе к президенту. А эти люди вообще в Минске не были»

Источник материала: Tribuna.com

Александр Лукашенко в ходе интервью нескольким СМИ высказался об убийстве Романа Бондаренко.

— Пять человек за сутки погибли! Выбрали одного человека и начали качать [ситуацию]. Я уже вчера, мне доложили, я уже заметил, не знаю, заметил ли ты, ведь вчера еще он жив был, этот человек, начали поворачивать в сторону, что его избили. Я не называю фамилию, но люди, которые ближе к президенту, они уже назначили виновных. Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были! Это поворачивали уже к тому, что это люди Лукашенко, то есть это я дал команду, – сказал Лукашенко.

Напомним, в участниках драки на площади Перемен, после которой 31-летний Роман Бондаренко оказался в реанимации и потом умер, Tribuna.com заметила человека, очень похожего на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Также одним из участников драки был и некто, похожий на главу ФХБ Дмитрия Баскова.