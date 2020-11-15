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Шмурнов о медпомощи задержанным: «Только звери могут это запрещать. Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко»
15.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор
Ранее была опубликована
«Врачи даже во времена страшных войн сочувствовали живым людям, которые нуждались в их помощи. Только звери могут это пытаться запрещать, с этим бороться.
Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима
В Минске задержан репортер Tribuna.com и автор самого популярного спортивного YouTube-канала Беларуси «ЧестнОК» Ивулин
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Шмурнов о медпомощи задержанным: «Только звери могут это запрещать. Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко»
Российский комментатор Александр Шмурнов высказался насчет работы врачей с белорусскими протестующими, задержанными милицией.
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