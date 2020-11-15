Шмурнов о медпомощи задержанным: «Только звери могут это запрещать. Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко»

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Александр Шмурнов высказался насчет работы врачей с белорусскими протестующими, задержанными милицией.

Ранее была опубликована аудиозапись , на которой человек, представившийся начальником изолятора временного содержания на Окрестина, просит у работника подстанции скорой помощи отозвать «неблагонадежных» врачей, «сочувствующих» задержанным.

«Врачи даже во времена страшных войн сочувствовали живым людям, которые нуждались в их помощи. Только звери могут это пытаться запрещать, с этим бороться.

Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко », – написал Шмурнов.

В Минске задержан репортер Tribuna.com и автор самого популярного спортивного YouTube-канала Беларуси «ЧестнОК» Ивулин