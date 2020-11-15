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Шмурнов о медпомощи задержанным: «Только звери могут это запрещать. Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко»

15.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Александр Шмурнов высказался насчет работы врачей с белорусскими протестующими, задержанными милицией.

Ранее была опубликована аудиозапись, на которой человек, представившийся начальником изолятора временного содержания на Окрестина, просит у работника подстанции скорой помощи отозвать «неблагонадежных» врачей, «сочувствующих» задержанным.

«Врачи даже во времена страшных войн сочувствовали живым людям, которые нуждались в их помощи. Только звери могут это пытаться запрещать, с этим бороться.

Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко», – написал Шмурнов.

В Минске задержан репортер Tribuna.com и автор самого популярного спортивного YouTube-канала Беларуси «ЧестнОК» Ивулин

 
Теги: Минск
 
 
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Российский комментатор Александр Шмурнов высказался насчет работы врачей с белорусскими протестующими, задержанными милицией.
 
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