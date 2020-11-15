Сегодня был задержаны корреспондент «БХ» Попеня

Источник материала: Tribuna.com

15 ноября в Гродно был задержан специальный корреспондент «БХ» Игорь Попеня.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна» на 18.40 по Беларуси задержаны не менее 580 человек.

Ранее сообщалось, что также был задержан автор «Прессбола» Вячеслав Федоренков, однако позднее он вышел на связь.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?