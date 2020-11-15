|
Сегодня был задержаны корреспондент «БХ» Попеня
15.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
15 ноября в Гродно был задержан специальный корреспондент «БХ» Игорь Попеня.
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна» на 18.40 по Беларуси задержаны не менее 580 человек.
Ранее сообщалось, что также был задержан автор «Прессбола» Вячеслав Федоренков, однако позднее он вышел на связь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября в Гродно был задержан специальный корреспондент «БХ» Игорь Попеня.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)