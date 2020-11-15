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Бахар, Левченко, Лынько, Мачульский, Яковлев поддержали Александра Ивулина
15.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
15 ноября в Минске задержан корреспондент Tribuna.com, ведущий youtube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин.
Журналист находится в РУВД Московского района.
Футболисты Иван Бахар и Сергей Лынько, а также баскетболистка Елена Левченко, экс-генсек брестского «Динамо» Владимир Мачульский и главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев поддержали журналиста.
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна» на 18.20 по Беларуси задержаны не менее 550 человек.
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15 ноября в Минске задержан корреспондент Tribuna.com, ведущий youtube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин.
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