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Бахар, Левченко, Лынько, Мачульский, Яковлев поддержали Александра Ивулина

15.11.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

15 ноября в Минске задержан корреспондент Tribuna.com, ведущий youtube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин.

Журналист находится в РУВД Московского района.

Футболисты Иван Бахар и Сергей Лынько, а также баскетболистка Елена Левченко, экс-генсек брестского «Динамо» Владимир Мачульский и главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев поддержали журналиста. 

 По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна» на 18.20 по Беларуси задержаны не менее 550 человек.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября в Минске задержан корреспондент Tribuna.com, ведущий youtube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин.
 
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