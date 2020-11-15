Бахар, Левченко, Лынько, Мачульский, Яковлев поддержали Александра Ивулина

Источник материала: Tribuna.com

15 ноября в Минске задержан корреспондент Tribuna.com, ведущий youtube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин.

Журналист находится в РУВД Московского района.

Футболисты Иван Бахар и Сергей Лынько, а также баскетболистка Елена Левченко, экс-генсек брестского «Динамо» Владимир Мачульский и главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев поддержали журналиста.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна» на 18.20 по Беларуси задержаны не менее 550 человек.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!