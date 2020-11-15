Главный тренер «Фенербахче» просматривал Эбонга на матче Румыния – Беларусь

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский хавбек «Астаны» Макс Эбонг привлек внимание главного тренера «Фенербахче» Эрола Булута, сообщает fotomac.com.tr.

Главком присутствовал на товарищеском матче между сборными Румынии и Беларуси, где просматривал 21-летнего полузащитника «Астаны».

По информации турецкого издания, Эбонг «понравился тренеру».

Отмечается, что спортивный директор клуба Эмре Белезоглу поручил скаутам следить за прогрессом игрока. Утверждается, что турецкий клуб будет держать Макса Эбонга под наблюдением до межсезонья, а затем отчет отправят Булуту.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!