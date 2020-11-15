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Беларусь – Литва. Хаткевич, Лисакович и Стасевич выйдут с первых минут
15.11.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборныой Беларуси Михаил Мархель назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги наций против Литвы.
Беларусь: Хаткевич, Бордачев, Сачивко, Поляков, Юзепчук, Стасевич (к), Яблонский, Кендыш, Эбонг, Лисакович, Скавыш.
Запасные: Игнатович, Чичкан, Печенин, Хадаркевич, Наумов, Карпович, Лаптев, Хачатурян, Бахар, В.Климович, Маевский, Антилевский.
Литва: Шведкаускас (к) — Вайткунас, Гашпуйтис, Гирдвайнис, Бенета — Уткус, Сливка — Новиковас, Элешюс, Ласицкас — Казлаускас.
Запасные: Микеленис, Дремовас, Бараускас, Паулаускас, Сиргедас, Лаукжемис, Велюлис, Романовский, Вербицкас, Мегелайтис, Петравичюс, Баравикас.
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Главный тренер сборныой Беларуси Михаил Мархель назвал стартовый состав на матч группового этапа Лиги наций против Литвы.
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