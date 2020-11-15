Бонд – Ивулину: «Котик мой любимый, держись. Ты – сила и настоящий мужчина! Люблю!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская ведущая Анна Бонд поддержала Александра Ивулина.

Напомним, что сегодня журналист Tribuna.com был задержан на акции протеста. Журналист находится в РУВД Московского района.

«Котик мой любимый, держись. Ты – сила и настоящий мужчина! Люблю!» – написала Бонд в своем Instagram.



