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Бонд – Ивулину: «Котик мой любимый, держись. Ты – сила и настоящий мужчина! Люблю!»
15.11.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская ведущая Анна Бонд поддержала Александра Ивулина.
Напомним, что сегодня журналист Tribuna.com был задержан на акции протеста. Журналист находится в РУВД Московского района.
«Котик мой любимый, держись. Ты – сила и настоящий мужчина! Люблю!» – написала Бонд в своем
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Белорусская ведущая Анна Бонд поддержала Александра Ивулина.
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