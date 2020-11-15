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Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Линце

15.11.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Линце и возвращением в топ-10 мирового рейтинга WTA, сообщает ATN_NEWS.

Напомним, что сегодня в финале турнира белоруска обыграла Элизу Мертенс – 7:5, 6:2.

Соболенко выиграла второй турнир подряд – в октябре белоруска стала чемпионкой в Остраве. Титул в Австрии для нее третий в сезоне, вместе с Симоной Халеп она лидирует по количеству турниров WTA, выигранных в 2020-м.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?

 
 
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Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Линце и возвращением в топ-10 мирового рейтинга WTA, сообщает ATN_NEWS.
 
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