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Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Линце
15.11.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Линце и возвращением в топ-10 мирового рейтинга WTA, сообщает
Напомним, что сегодня в финале турнира белоруска обыграла Элизу Мертенс – 7:5, 6:2.
Соболенко выиграла второй турнир подряд – в октябре белоруска стала чемпионкой в Остраве. Титул в Австрии для нее третий в сезоне, вместе с Симоной Халеп она лидирует по количеству турниров WTA, выигранных в 2020-м.
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Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Линце и возвращением в топ-10 мирового рейтинга WTA, сообщает ATN_NEWS.
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