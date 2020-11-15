Александра Герасименя: «Очень важно не опускать руки. Давайте бороться до конца, чтобы смерти ребят были не напрасны»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя обратилась к белорусам.

«Дорогие друзья, в это сложное время для белорусов, когда наших близких сажают в тюрьмы, когда наших знакомых увольняют с работ и выгоняют из команды, когда насилие и жестокость – это норма, а честь и достоинство ничего не значит, очень важно не опускать руки и не сдаваться.

Мои друзья сейчас тоже в тюрьме. И Оля Хижинкова, и Ваня Ганин, и Андрей Кравченко, но я уверена: их не сломить и нас тоже не сломить. Давайте бороться до конца, чтобы смерти ребят: и Романа, и Александра, и других были не напрасны. До самой победы», – сказала Герасименя.

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