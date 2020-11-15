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Михаил Мархель: «Когда критика конструктивная, мы ее воспринимаем нормально, адекватно. И потом стараемся исправлять ошибки»
16.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал итог матча против Литвы (2:0).
– Мы изначально настраивались на победу, потому что в нашей подгруппе по большому счету все соперники практически, наверное, одинакового уровня. То есть любой может выиграть у любого. Для нас каждая игра – это как экзамен. Я рад, что мы в последней игре в нынешнем сезоне, играя дома, победили. Для нас это очень важно.
- Сборная Литвы смогла ли чем-то вас удивить?
– Понятно, что сборная Литвы — очень хорошая, крепкая команда. Это она доказала и сегодня своей игрой. Несмотря на потери в составе своем, мы очень серьезно готовились к этой игре. Здесь, я скажу, никаких особых, больших секретов не было. Важен был психологический настрой, мы не уступили в этом компоненте, поэтому, наверное, и добились результата.
- Нельзя не отметить хороший первый тайм, за что вы и сборная были подвергнуты критике. Сделали выводы?
– Естественно, конечно. Когда критика конструктивная, мы ее воспринимаем нормально, адекватно. И потом стараемся исправлять ошибки. Сегодняшняя игра показала, что мы в какой-то степени это исправили. Будем надеяться, что и в дальнейшем эти ошибки не будут повторяться, – сказал Мархель специально для
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Михаил Мархель: «Когда критика конструктивная, мы ее воспринимаем нормально, адекватно. И потом стараемся исправлять ошибки»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал итог матча против Литвы (2:0).
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