Михаил Мархель: «Когда критика конструктивная, мы ее воспринимаем нормально, адекватно. И потом стараемся исправлять ошибки»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал итог матча против Литвы (2:0).

– Мы изначально настраивались на победу, потому что в нашей подгруппе по большому счету все соперники практически, наверное, одинакового уровня. То есть любой может выиграть у любого. Для нас каждая игра – это как экзамен. Я рад, что мы в последней игре в нынешнем сезоне, играя дома, победили. Для нас это очень важно.

- Сборная Литвы смогла ли чем-то вас удивить?

– Понятно, что сборная Литвы — очень хорошая, крепкая команда. Это она доказала и сегодня своей игрой. Несмотря на потери в составе своем, мы очень серьезно готовились к этой игре. Здесь, я скажу, никаких особых, больших секретов не было. Важен был психологический настрой, мы не уступили в этом компоненте, поэтому, наверное, и добились результата.

- Нельзя не отметить хороший первый тайм, за что вы и сборная были подвергнуты критике. Сделали выводы?

– Естественно, конечно. Когда критика конструктивная, мы ее воспринимаем нормально, адекватно. И потом стараемся исправлять ошибки. Сегодняшняя игра показала, что мы в какой-то степени это исправили. Будем надеяться, что и в дальнейшем эти ошибки не будут повторяться, – сказал Мархель специально для пресс-службы АБФФ .

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!