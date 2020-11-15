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Арина Соболенко: «Это идеальное завершение сезона, так что я могу быть довольна и спокойно проводить отпуск»

16.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

11-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Элиз Мертенс в финале турнира в Линце (7:5, 6:2).

«Первый сет получился сложным. Случались взлеты и падения, но Элиз хорошо играла. Я сделала брейк, но она продолжала бороться за каждое очко. Всегда присутствовало давление – мы давили друг на друга, поэтому было трудно найти баланс.

Был очень тяжелый сет, поэтому я рада, что справилась, поскольку это помогло мне свободнее играть во втором. Я чувствовала себя гораздо расслабленнее в следующей партии.

Это идеальное завершение сезона, так что я могу быть довольна и спокойно проводить отпуск и предсезонку. Я продолжу работать, чтобы быть уверенной, что смогу сохранить этот уровень и в следующем сезоне».

Также белоруска рассказала, что изменила свое отношение к «Большим шлемам».

«На «Больших шлемах» я думала о том, насколько крупные это турниры, и сильно на себя давила. Я постараюсь больше так не делать – я знаю, что мне нужно лишь выйти на корт, показать высокий уровень игры и полностью выложиться. Я сосредоточусь на тех вещах, которые могу контролировать. Раньше я пыталась контролировать все и слишком мудрила. Разумеется, это не работало».

Теннисисты – например, Циципас – иногда тренируются деревянной ложкой. Это не наказание и не прикол, а полезное упражнение

 
 
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11-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Элиз Мертенс в финале турнира в Линце (7:5, 6:2).
 
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