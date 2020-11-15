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«Только мы с тобой об этом говорили. Держаться, Саня». Драгун поддержал Ивулина

16.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал Александра Ивулина.

Напомним, что сегодня журналист Tribuna.com был задержан на акции протеста. Ивулин находится в РУВД Московского района.

«Только мы с тобой об этом говорили. Держаться, Саня», – написал Драгун в своем Instagram.

«Только мы с тобой об этом говорили. Держаться, Саня». Драгун поддержал Ивулина

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал Александра Ивулина.
 
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