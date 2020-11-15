«Только мы с тобой об этом говорили. Держаться, Саня». Драгун поддержал Ивулина

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал Александра Ивулина.

Напомним, что сегодня журналист Tribuna.com был задержан на акции протеста. Ивулин находится в РУВД Московского района.

«Только мы с тобой об этом говорили. Держаться, Саня», – написал Драгун в своем Instagram.





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