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«Только мы с тобой об этом говорили. Держаться, Саня». Драгун поддержал Ивулина
16.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал Александра Ивулина.
Напомним, что сегодня журналист Tribuna.com был задержан на акции протеста. Ивулин находится в РУВД Московского района.
«Только мы с тобой об этом говорили. Держаться, Саня», – написал Драгун в своем
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал Александра Ивулина.
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