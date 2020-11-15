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Матч сборных Беларуси и Литвы в Минске посетили 1985 зрителей
16.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня у себя дома сборная Беларуси победила команду Литвы в матче группового этапа Лиги наций — 2:0.
Игру посетили 1985 зрителей.
Сборная Беларуси в 5 матчах набрала 10 очков и возглавляет группу.
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Сегодня у себя дома сборная Беларуси победила команду Литвы в матче группового этапа Лиги наций — 2:0.
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