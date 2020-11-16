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Италия при Манчини не проигрывает 21 матч подряд – более двух лет
16.11.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Команда
В последний раз итальянцы под руководством экс-тренера «Зенита» проигрывали Португалии (0:1) в
Италия возглавляет группу A1, набрав 9 очков. У Нидерландов 8 балов, у Польши – 7.
В заключительном туре команда сыграет на выезде с аутсайдером квартета – Боснией и Герцеговиной (2 очка). Победа гарантирует итальянцам выход в полуфинал турнира.
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Сборная Италии обыграла сборную Польши (2:0) в 5-м туре Лиги наций.
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