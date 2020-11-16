Италия при Манчини не проигрывает 21 матч подряд – более двух лет

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Италии обыграла сборную Польши (2:0) в 5-м туре Лиги наций.

Команда Роберто Манчини не уступает 21 матч подряд – 16 побед, 5 ничьих. В квалификации Евро-2020 было 10 побед в 10 матчах.

В последний раз итальянцы под руководством экс-тренера «Зенита» проигрывали Португалии (0:1) в Лиге наций 10 сентября 2018 года.

Италия возглавляет группу A1, набрав 9 очков. У Нидерландов 8 балов, у Польши – 7.

В заключительном туре команда сыграет на выезде с аутсайдером квартета – Боснией и Герцеговиной (2 очка). Победа гарантирует итальянцам выход в полуфинал турнира.