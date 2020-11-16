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Задержанный журналист Tribuna.com Александр Ивулин вышел на свободу
16.11.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор Tribuna.com и YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин вышел на свободу.
«Ребят, большое спасибо за поддержку.
В 5:15 опустили из Московского РУВД. До суда на свободе. Телефон арестован.
Подробности позже ✌️» — написал Александр в своем
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Автор Tribuna.com и YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин вышел на свободу.
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