Все идет к тому, что ИИХФ не будет переносить ЧМ-2021 из Беларуси («Известия»)

Источник материала: Tribuna.com

В понедельник совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) проведет заседание, где будет заслушан отчет о готовности Минска и Риги к проведению чемпионата мира в мае 2021 года.

Пока неизвестно, в каком формате оно состоится. Латвия просит предоставить ей другого партнера, финны тоже не хотят ехать в Беларусь, а вот российская хоккейная федерация поддерживает проведение турнира в соседней стране.

Минск и Рига получили право организовать чемпионат мира на конгрессе IIHF в Кельне в мае 2017 года. Причем именно в Минске должны пройти решающие матчи – полуфиналы, матч за третье место и финал.

Из-за не утихающих с августа массовых протестов в стране хоккейные круги не исключают переноса турнира. Более того, латвийская сторона в жесткой форме настаивала на этом, как и представители ряда сборных. Что касается IIHF, то президент организации Рене Фазель еще в сентябре говорил, что, если к маю обстановка на улицах останется такой же, как сейчас, белорусская столица не сможет гарантировать безопасность проведения турнира.

Из-за продолжающихся с августа многотысячных митингов, начавшихся после выборов президента в Беларуси, латвийская сторона напрямую говорила о нежелании проводить чемпионат мира совместно с Минском. В ответ представители республики заявляли, что способны справиться с организацией турнира и в одиночку.

Источник «Известий» в одной из европейских национальных федераций рассказал о том, что все идет к тому, то у Беларуси не будут отбирать чемпионат мира.

« Пока все идет к тому, что IIHF не будет ничего переносить и оставит все как есть . Самому аппарату Рене Фазеля не выгодно перестраивать всю работу за полгода до турнира, большинство авторитетных национальных федераций высказались в поддержку нынешних планов, и даже латвийская федерация готова проводить ЧМ совместно с Беларусью, несмотря на заявление правительства своей страны. Против только Финляндия, но в хоккейных кругах это связывают с тем, что в свое время эта страна проиграла Белоруссии и Латвии борьбу за ЧМ-2021. Возможно, ее федерация рассчитывает, что в случае чего заменит Минск следующей весной», – сказал источник.

При этом собеседник редакции подчеркнул, что сейчас наибольшее опасение у IIHF вызывает возможность отмены ЧМ из-за пандемии, как это уже случилось с ЧМ-2020 в Швейцарии. Что касается переноса турнира из Минска, то в случае принятия такого решения он, скорее всего, пройдет в Латвии на двух аренах. Получить комментарии IIHF и федераций на момент публикации не удалось.

Более 90% белорусов выступили за отмену ЧМ-2021 в Минске