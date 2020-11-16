Фурх признан игроком недели в КХЛ, Протас – лучший новичок

Источник материала: Tribuna.com

КХЛ назвала лучших хоккеистов десятой игровой недели.

Лучшим вратарем признан Доминик Фурх из минского «Динамо». Он одержал три победы в трех гостевых матчах недели. Шатаут в игре с «Сибирью» стал для него первым в сезоне и 21-м в КХЛ. Он отразил 97,96% бросков при коэффициенте надежности 0,67.

Лучшим защитником признан Виктор Антипин ( СКА ). В трех матчах недели он набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «+5». На его счету также пять бросков по воротам соперника и пять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Либор Гудачек из «Нефтехимика» . В четырех матчах он набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+5». В матче с «Куньлунем» Гудачек сделал дубль, одна из его шайб стала победной. Словацкий нападающий также применил два силовых приема и заблокировал три броска.

Лучшим новичком недели признан Алексей Протас ( «Динамо» Минск). В трех выездных матчах недели он набрал 3 (1+2) очка. Шайба в матче с «Сибирью» стала для 19-летнего форварда пятой в текущем сезоне. Протас в среднем проводил на льду 12 минут 10 секунд, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.