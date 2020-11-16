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Ведущий популярного в 90-е шоу «Силач» Довженко о молчании спортсменов: «Футболисты и хоккеисты с большего ничего не умеют. Но это рабы. Рабы спортивной галеры»

16.11.2020 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущий популярной в 90-е программы «Силач» Владимир Довженко в интервью Tribuna.com высказался о том, что большинство спортсменов Беларуси помалкивают о происходящем в стране после выборов президента.

– Спортсмены уникальные люди. Большинству из них Бог дал голову, чтобы они говорили, как в анекдоте: «Я в нее ем». Но когда человек начинает думать... Хотя что тут думать! Когда избивают твоих друзей, родителей возмутится любой нормальный человек.

Но если честно, меня поразила вялость больших спортсменов. Есть такие ребята, как Андрей Кравченко, Наташа Зверева, Станюта, Герасименя, Левченко, но нет хоккеистов, футболистов, борцов и так далее.

– Думали, почему их нет?

– Я 25 лет работал на белорусском телевидении и спортсменов изучил. Вспоминаю покойного комментатора Леню Малявского. Он любил цитировать Володю Курнева – футболиста минского «Динамо», который говорил: «Главное успеть нафаршировать бабки». И когда Цыпа уехал на помощь «Пахтакору», он говорил: «В Минске футболисты начинают день с того, что температуру меряют, а здесь бабки считают». То же самое и сейчас происходит.

Футболисты и хоккеисты с большего ничего не умеют. Да, сейчас модно высказываться завуалировано. Но это рабы. Рабы спортивной галеры. Вот перед Драгуном снимаю шляпу. Он интеллигентен. И это по игре видно. Станислав думающий человек. Он выделяется. Это белая кость. Стасевич не такой. Драгун заявил...

– И никто не поддержал.

– А кто Левченко поддержал?! Они только и умеют бегать, прыгать и пинать мяч. Но в 32-35 лет это закончится. Что тогда?

Молчат многие. Вот гребцы, например. Где «академики»? Молчат. Потому что у них просто: «Видишь финиш? Видишь коридор? Работай!» Здоровье есть и больше ничего не надо. Единственным из гребцов четко высказался Владимир Парфенович. Трехкратный олимпийский чемпион тренировал в Мостах за 300 рублей. Вот и все уважение одного человека к спортсменам.

Тот же Мирный ничего не говорит. Да и зачем ему? Там же папа. Хитромудрый папа. Когда был [теннисный] матч Беларусь – Россия, папа стал у входа и продавал книжечки Макса Мирного в кепочке с белорусским флагом. Мы все хорошо знаем папу Мирного. И ничего удивительно, что молчит. Попробуй вякни: ресторан отберут, академию прикроют.

Молчат они потому, что это кормушка. Отлучат и все. И куда они пойдут? Это сделка с совестью. Но беда в том, что совесть есть не у каждого. Её нужно расковыривать. Та же Мирончик-Иванова для меня не существует. Я однажды увидел татуировку у нее чуть ниже спины и понял… Ну научилась прыгать и слава Богу. Да и, видимо, никого у неё не били по бокам. Или возьмем Кривко со своими постами про какой хороший день в выходные. Ирина маленькая, бегала там... Ну так и бегай-стреляй. Больше ничего не могут. То же самое Азаренко, Соболенко, Домрачева… – сказал Довженко.

В 90-е по БТ шло культовое шоу «Силач». Его автор считает Лукашенко фашистским диктатором, называет рабами молчащих спортсменов

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущий популярной в 90-е программы «Силач» Владимир Довженко в интервью Tribuna.com высказался о том, что большинство спортсменов Беларуси помалкивают о происходящем в...
 
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